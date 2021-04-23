Суд допросит экс-адвоката Пашаева по делу о лжесвидетельстве на процессе над Ефремовым

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы допросит бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева по делу о лжесвидетельстве на процессе по делу о ДТП с участием актера. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство защиты обвиняемого Андрея Гаева и, учитывая, что явка Пашаева обеспечена, допросить его", - заявила судья Александра Авдотьина. После этого в зал вошел Пашаев для допроса.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова о ДТП заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству в настоящее время лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева. Двое их них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. По их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой человек, который стал им угрожать. Третий свидетель защиты - Теван Бадасян - заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. В отношении Гавева возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РФ (заведомо ложные показание свидетеля), ему грозит штраф или исправительные работы.