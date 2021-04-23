Дерево из-за сильного ветра упало на школьницу на юго-западе Москвы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Школьница пострадала от упавшего на нее из-за сильного ветра дерева на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем от упавшего дерева. "По предварительной информации, 13-летняя девочка возвращалась из школы, когда она проходила около дома 61 по Севастопольскому проспекту, на нее упало дерево", - сообщили в прокуратуре, добавив, что девочка госпитализирована.

В ходе проверки, проведение которой поручено Зюзинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

В данный момент известно о падении более 10 деревьев в разных округах столицы, в частности на улицах Молдавской, Воронцово Поле и Ботанической. Ранее сообщалось, что поваленные деревья повредили несколько автомобилей.

Главное управление МЧС по Москве днем в пятницу распространило экстренное предупреждение о дожде с градом и усилении ветра в пятницу в течение дня. МЧС дало рекомендации водителям и пешеходам о необходимости соблюдения мер безопасности при перемещениях в связи с непогодой.