Генпрокуратура заявила о росте количества терактов в России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Увеличение количества терактов в России продолжается, но большинство из них предотвращены. Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Игоря Краснова Совету Федерации, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Вызывает тревогу продолжающееся увеличение количества террористических актов. В 2020 году их зарегистрировано 50, что на 16,3% выше этого показателя за 2019 год (43). Вместе с тем, важно отметить работу правоохранительных органов по их предотвращению (80% терактов пресечены на стадии приготовления)", - говорится в докладе.

По данным надзорного ведомства, большинство терактов были запланированы приверженцами радикальных религиозных взглядов в исламе, являющимися сторонниками и участниками международных террористических организаций. В качестве целей выбирались места массового скопления людей, в том числе объекты органов власти и избирательные участки, совершение взрывов на которых привело бы к значительным жертвам.

Также в Генпрокуратуре отметили высокий процент молодых людей (от 18 до 29 лет), совершающих террористические преступления. Их доля в общей массе преступников данной категории в 2020 году составила 53,4%, из которых почти половина (187) выявлены в Северо-Кавказском федеральном округе. "Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что работа по противодействию идеологии терроризма, в первую очередь в молодежной и подростковой среде, не в полной мере отвечает реальным потребностям практики и нуждается в совершенствовании", - отмечается в документе.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал о 44 предотвращенных в 2020 году терактах, а глава ФСБ Александр Бортников - о 78 за два года.