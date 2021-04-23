Отца гендиректора ФБК Жданова увезли в Ненецкий АО для следственных действий

АРХАНГЕЛЬСК, 23 апреля. /ТАСС/. Отца гендиректора ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Ивана Жданова Юрия Жданова, арестованного в Ростове-на-Дону по делу о превышении должностных полномочий, увезли в Ненецкий автономный округ (НАО) для проведения следственных действий, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных структурах.

"Сейчас он не в Архангельске, его увезли в Ненецкий округ для проведения следственных действий", - сказал ТАСС собеседник агентства.

22 апреля сообщалось, что Жданов доставлен в Архангельск, поскольку там находятся органы предварительного расследования, которые занимаются данным делом. Из Ростова-на-Дону Жданов был этапирован 8 апреля.

Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщил об обысках и аресте своего отца Юрия. По его словам, дело возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда его отец работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию".

Позднее Советский районный суд Ростова-на-Дону подтвердил, что Юрий Жданов был арестован 27 марта на срок до 21 мая по делу о превышении должностных полномочий. 7 апреля суд отклонил апелляцию на решение об аресте, поданную защитой Жданова.