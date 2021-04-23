Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме, где погибли трое детей

ПЕРМЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Пожар ликвидирован в частном деревянном доме в населенном пункте Утес Чусовского района в Пермском крае, где погибли трое детей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:40 (мск) пожар ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту пожара. "По предварительной информации, 23.04.2021 несколько малолетних детей находились дома одни, без присмотра взрослых", - сообщается на сайте надзорного ведомства. Причины пожара выясняются.

Сообщение о пожаре в частном деревянном доме поступило в 17:20 мск. В результате пожара погибли трое детей. В настоящее время проходит заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чусовского района.

В ликвидации пожара участвовали 27 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось о локализации пожара на площади 72 кв. м.

Населенный пункт Утес находится примерно в 15 км от города Чусовой Чусовского района, он расположен в восточной части Пермского края.