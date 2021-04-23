Суд арестовал троих участников несанкционированной акции в Уфе и назначил штрафы шестерым

УФА, 23 апреля. /ТАСС/. Районные суды Уфы рассмотрели девять материалов об административных правонарушениях, связанных с участием в несанкционированной акции 21 апреля или призывами к ней. Шестерым фигурантам назначены штрафы, троим - аресты, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии в пятницу.

"Пяти правонарушителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере от 1 до 3 тыс. рублей, двоим назначен административный арест на одни сутки. За повторное нарушение порядка организации, проведения публичного мероприятия Ольге Комлевой назначен штраф в размере 150 000 рублей, Руслану Нуртдинову - административный арест на восемь суток. Назначенное Нуртдинову наказание сегодня оставлено без изменения Верховным судом Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

При этом три административных правонарушения были квалифицированы как нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, шесть - неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, отметили в пресс-службе.

Несогласованная акция в Уфе началась на площади Ленина, ее участники прошли около 4 км по проспекту Октября, после чего были остановлены полицейскими. По данным совета по правам человека при главе Башкирии, в среду в отделения полиции были доставлены 280 человек, из них 14 задержаны до 48 часов.