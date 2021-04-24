Главу города Сретенска в Забайкалье поместили под домашний арест

ТАСС, 24 апреля. Глава города Сретенска Забайкальского края Сергей Тонких, обвиняемый в злоупотреблении и превышении полномочий, помещен под домашний арест, сообщила в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"Следственными органами СК России по Забайкальскому краю предъявлено обвинение главе городского поселения Сретенское в злоупотреблении должностными полномочиями, а также превышении должностных полномочий, совершенных главой органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019 году администрацией Сретенска был заключен муниципальный контракт на ремонт дороги в Сретенске на сумму около 2,4 млн рублей. Глава города, зная о невыполнении подрядчиком работ по контракту на сумму около 600 тыс. рублей, злоупотребляя своими должностными полномочиями, подписал документы о принятии выполненных работ, по которым подрядчику была выплачена вся сумма по контракту. Работы по контракту не выполнены до сих пор, уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемый превысил должностные полномочия, дав разрешение подрядчику по этому контракту использовать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения. Согласно законодательству, такое разрешение может быть выдано только соответствующим министерством правительства Забайкальского края. В результате неправомерных действий главы города подрядчиком было незаконно использовано свыше 1 тыс. кубометров песчано-гравийной смеси на сумму свыше 300 тыс. рублей.