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В ДТП с микроавтобусом на Кубани погибли два человека и шестеро пострадали

Авария произошла на 73-м км дороги Краснодар - Верхнебаканский

ТАСС, 24 апреля. Микроавтобус столкнулся с легковой машиной на Кубани, погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"В 11:00 на 73-м км дороги Краснодар - Верхнебаканский водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом "Газель". В результате ДТП два пассажира ВАЗ погибли, его водитель и пять пассажиров автобуса "Газель" получили телесные повреждения", - сказали в ведомстве.

Микроавтобус следовал по маршруту Абинск - Холмская, в момент ДТП в нем ехали восемь человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет. "Сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего", - отметили в краевом управлении полиции.

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РоссияКраснодарский край
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