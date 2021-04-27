Жителя Башкирии приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство шести человек

УФА, 27 апреля. /ТАСС/. Жителя Башкирии приговорили к пожизненному лишению свободы за убийства пяти пенсионеров и 42-летнего мужчины, совершенные 10 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики во вторник.

"Верховный суд республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Янаульского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога)", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что преступления мужчина совершал в течение по меньшей мере трех лет - в мае 2008 года, а также осенью 2010 и 2011 годов. Он проникал в дома пенсионеров, убивал их хозяев, а после похищал деньги и другое ценное имущество. В общей сложности, преступник завладел более чем 80 тыс. рублей. Преступления удалось раскрыть благодаря многочисленным экспертизам, а также установлению запаховых следов подсудимого на предметах, изъятых с мест происшествия.

"Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений, ранее он судим, в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.

По данным следственного управления СК РФ по региону, жертвами преступника стали две пожилые супружеские пары в возрасте от 73 до 82 лет, а также 75-летний мужчина и его 42-летний сын. Обвиняемый тщательно планировал преступления, собирал сведения о жертвах, наличии ценностей в доме, с некоторыми убитыми знакомился лично. Ранее его осудили за серию из 25 краж.