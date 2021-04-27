Защита Навального обжаловала его постановку на учет как склонного к побегу

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сторона защиты Алексея Навального подала иск на решение органов ФСИН поставить его на учет как склонного к побегу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Мы подали административный иск в Преображенский суд Москвы с требованием отменить решение органов ФСИН о признании Навального склонным к побегу. Дата заседания по иску еще не назначена", - сказал защитник. По его словам, иск подан к СИЗО-1 "Матросская Тишина", принявшем решение о постановке на учет.

Ранее Преображенский суд Москвы получил иск Навального к администрации следственного изолятора "Матросская Тишина", где он содержался до этапирования в колонию.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области.