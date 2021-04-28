Генпрокуратура назвала регионы, которые стали лидерами по росту преступности в 2021 году

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Рост зарегистрированных преступлений с начала года зафиксирован в 30 регионах России, лидерами стали Санкт-Петербург, Тульская область и Тува. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности за январь-март 2021 года.

"Среди 30 субъектов Российской Федерации, где отмечается увеличение регистрации криминальных деяний, выделяются Санкт-Петербург (на 38,9%, 16 тыс. преступлений), Тульская область (на 23,5%, 4 тыс. преступлений ) и Тува (на 20,9%, 2,2 тыс. преступлений)", - указано в документе.

По данным Генпрокуратуры, за три месяца 2021 года число зарегистрированных преступлений в России по сравнению с тем же периодом минувшего года в целом снизилось на 1,8% и составило около 500 тыс. Снижение преступности отмечается в 55 регионах, в наибольшей степени в Еврейской автономной, Курганской и Смоленской областях.

Каждое пятое преступление совершено в сельской местности (90,5 тыс.). Остальные, а это более 80%, или 408,5 тыс. преступлений, приходятся на города и поселки городского типа. "В целом в расчете на 100 тыс. населения зафиксировано почти 342 преступления. За последние четыре года общий уровень преступности увеличился с отметки 329,3 до 341,8. Наибольшие его значения отмечаются в Туве (658,9), Алтае (603,1) и Амурской области (548,5)", - сообщили в Генпрокуратуре.