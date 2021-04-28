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В Китае два ребенка погибли в результате нападения на детский сад мужчины с ножом

Еще 16 человек получили ранения

ТАСС, 28 апреля. Два ребенка погибли, еще 16 человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на детский сад в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Ранее информационный портал Pengpai сообщил о 18 пострадавших, среди которых были 16 детей и двое воспитателей.

По данным "Синьхуа", двое детей погибли в результате тяжелых ранений, 14 пострадавших получили медицинскую помощь, еще два человека находятся в операционных.

Инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени (09:00 мск) в одном из частных детских садов города Бэйлю. Нападавший был задержан полицией.

Следствие выясняет мотивы нападения и детали ЧП.

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