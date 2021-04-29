Суд в Хабаровске приговорил к восьми годам колонии сторонника террористической организации

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Суд в Хабаровске отправил в колонию строгого режима приверженца международной террористической организации, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

"Первый Восточный окружной военный суд осудил 22-летнего жителя г. Хабаровска, гражданина Р. Таджикистан Ходжамкулова Н. А., причастного к ресурсному обеспечению запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" <...> Назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в распространенном сообщении.

Ходжамкулов, будучи приверженцем радикальных течений ислама, перечислил денежные средства участнику террористической организации для покупки вооружения, снаряжения и других нужд. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").