В России потушили лесные пожары на площади более 12 тыс. га

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 66 лесных пожаров на площади более 12 тыс. га, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.04.2021 в России ликвидировано 66 лесных пожаров на площади 12 209 га. На 00:00 мск 29.04.2021 на территории Российской Федерации действовали шесть лесных пожаров на площади 4 062 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Тюменской области, здесь действуют четыре пожара на площади 4 026 га. По одному пожару также действует в Курганской и Свердловской областях. На тушении задействовано 846 человек, 257 единиц техники, два воздушных судна, еще девять воздушных судов задействованы в мониторинге обстановки.

Пожароопасный сезон открыт в 75 субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 40 субъектах РФ.