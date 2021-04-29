В Ленобласти задержали водителя автобуса после ДТП, где погибли четыре человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело и задержала водителя автобуса ПАЗ после ДТП в Бокситогорском районе Ленинградской области, где погибли четыре человека. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"60-летний водитель ПАЗ при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу Mitsubishi Lancer под управлением 22-летнего гражданина, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Ленинградской области, надзорное ведомство также начало проверку по поводу законности допуска водителя автобуса к перевозкам. Автобус, по данным ведомства, принадлежит индивидуальному предпринимателю.

ДТП в Бокситогорском районе произошло в среду утром в районе деревни Дыми. В результате аварии погибли четыре человека, которые находились в салоне Mitsubishi. В автобусе в момент столкновения пассажиров не было.