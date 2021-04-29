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Дрожжина обжаловала решение о признании недействительным договора ренты с семьей Баталова

Речь идет о договоре пожизненного содержания с иждивением дочери актера Марии

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Актриса Наталья Дрожжина просит отменить решение Замоскворецкого суда Москвы о признании недействительным договора пожизненного содержания с иждивением дочери актера Алексея Баталова Марии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Поступила апелляционная жалоба Дрожжиной, которая просит отменить решение Замоскворецкого районного суда", - сказал представитель суда.

В минувшую среду Замоскворецкий суд по просьбе столичной прокуратуры признал недействительным договор пожизненного содержания с иждивением Марии Баталовой с Натальей Дрожжиной. Предметом договора является нежилое помещение по адресу: г. Москва, улица Серафимовича, а также двухкомнатная квартира по адресу: г. Москва, улица 1-й Самотечный переулок. Также суд признал недействительным договор, предметом которого является 1/3 доля квартиры в центре Москвы в том же доме, где расположена актерская мастерская.

Гражданское дело по иску прокурора ЦАО Москвы к Дрожжиной о признании договора недействительным было объединено в одно производство с делом по иску Дрожжиной к Баталовой о расторжении договора пожизненного содержания. По факту мошенничества с имуществом народного артиста Алексея Баталова ГСУ СК по Москве расследует уголовное дело, обвиняемыми по которому являются Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Вдова и дочь актера признаны потерпевшими по делу. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест.

Народный артист Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года.

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