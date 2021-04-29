СК возбудил дело об осквернении памятника красноармейцам в Чехии

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чехии, сообщила в четверг журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ ("Публичное осквернение символов воинской славы России")", - отметила она.

По данным следствия, 21 апреля 2021 года неизвестные нанесли краской надписи на постамент памятника советским воинам-освободителям на Моравской площади в городе Брно.

"Следственным комитетом России принимаются все исчерпывающие меры, в том числе в рамках действующих международных норм, направленные на установление причастных к этому преступлению", - сказала Петренко.

Памятник был установлен в Брно в 1955 году в честь освобождения города от фашистов, местные жители всегда уважительно относились к монументу. "И в этой связи особенно нелогичным выглядит подобная демонстрация пренебрежения общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", - добавила представитель СК.