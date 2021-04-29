Пассажирский автобус столкнулся с трактором в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и трактора на трассе в Ростовской области, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону. В салоне автобуса находились 10 пассажиров.

"В 07:30 на 133-м км автодороги Котельниково - Песчанокопское в Орловском районе Ростовской области водитель 1977 года рождения, управляя пассажирским автобусом "Форд Транзит", следовавшим по маршруту Ремонтное - Ростов (в салоне находились 10 пассажиров), по предварительным данным, допустил столкновение с совершавшим маневр левого поворота трактором "Белорус" под управлением водителя 1986 г. р. В результате столкновения пострадали водитель трактора и два пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.