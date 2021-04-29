Суд сократил срок одному из фигурантов петербургского эпизода дела "Сети"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 апреля. /ТАСС/. Апелляционный суд сократил срок фигуранту петербургского эпизода дела "Сети" Юлию Бояршинову на три месяца, второму фигуранту дела Виктору Филинкову оставил приговор без изменений. Об этом сообщил ТАСС адвокат Филинкова Виталий Черкасов.

"Бояршинову снизили срок наказания до 5 лет и 3 месяцев. Филинкову - без изменений", - сказал Черкасов.

Второй Западный окружной военный суд в прошлом году приговорил Бояршинова к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима, Филинкова - к семи годам колонии. Обоих фигурантов из Петербурга признали виновными по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также признан виновным в хранении взрывчатых веществ. Адвокаты обоих фигурантов обжаловали приговор.

В феврале прошлого года по делу "Сети" в Пензе на сроки от 6 до 18 лет были осуждены еще семь человек. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор суда. Суд первой инстанции поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.