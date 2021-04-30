Под Астраханью погибли три человека в ДТП с участием "Камаза"

АСТРАХАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Полиция в Астраханской области проводит проверку в связи с ДТП на трассе Р-215 "Астрахань - Махачкала", в результате которого погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в пятницу.

"Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе Р-215, в результате которого погибли три человека", - говорится в сообщении.

ДТП произошло ночью на 49-м км трассы "Астрахань - Махачкала". Предварительно установлено, что 23-летний водитель Lada двенадцатой модели не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Камаз", за рулем которого находился житель Дагестана 1991 года рождения.

В результате ДТП погиб предполагаемый виновник ДТП, а также два его пассажира. Их личности сейчас устанавливаются.