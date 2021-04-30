На комбинате "Олений ручей" под Мурманском сообщили, что под завал попал один человек

МУРМАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Под завал, вызванный обрушением горной породы на ГОК "Олений ручей" под Мурманском, попал один человек, он погиб. Информация о втором пострадавшем не подтвердилась, сообщила ТАСС руководитель группы по социальной политике и внешним связям АО "Северо-западная фосфорная компания" Елена Кононова.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщали, что из-под завала извлекли двух рабочих, один из которых погиб, а другой оказался жив.

"Неверная информацию про двух людей. Под завал [попал] только один человек" - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что мужчина погиб. Угрозы жизни и здоровью остальных рабочих нет.

По данным ГУ МЧС, в 06:57 на территории горно-обогатительного комбината "Олений ручей" произошло обрушение горной породы. В связи с ЧП следственные органы СК РФ по области возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ".

В новость внесены изменения (11:23 мск) - уточнена информация о пострадавших.