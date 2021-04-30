Бюджет Люберец не досчитался более 400 млн рублей из-за мошенничества с недвижимостью

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о хищении 400 млн рублей из бюджета Люберец при приобретении и пользовании зданиями. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в 2009 году группа лиц под руководством иностранца приобрела права собственности на более 40 нежилых зданий, строений и помещений бывшего завода имени А. А. Ухтомского на территории Люберец. Право собственности было оформлено на иностранные компании, при этом правоотношения с администрацией Люберец по использованию земельных участков под объектами недвижимости надлежащим образом не были оформлены.

"В результате на протяжении 12 лет группа лиц, осуществляя через оформленные на подставных лиц российские компании деятельность по сдаче в аренду нежилых помещений, неоднократно осуществляла перерегистрацию права собственности на данные объекты на ряд вновь создаваемых ими иностранных компаний с целью невозможности дальнейшего взыскания сумм неосновательного обогащения с прежних собственников. Таким образом, группа лиц уклонилась от уплаты в муниципальный бюджет денежных средств за пользование данными земельными участками в сумме более 400 млн рублей", - сообщила Врадий.

Следователями проведено около 70 обысков в жилище и в офисных помещениях, расположенных на территории нескольких субъектов РФ, допрошено в качестве свидетелей более 80 лиц. Приняты меры, направленные на возмещение ущерба и наложен арест на недвижимость. Также устанавливаются другие эпизоды преступлений, в частности, связанные с неуплатой налогов, незаконным выводом денег за рубеж и созданием фиктивных компаний.

Назначена судебная бухгалтерская экспертиза, проводится анализ финансовой документации. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.