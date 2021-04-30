Уголовное дело в отношении инспектора, задержавшего браконьеров на Байкале, прекращено

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное в отношении госинспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, который задержал с поличным пятерых браконьеров, прекращено после обращений депутатов "Единой России". Об этом сообщила пресс-служба партии.

"После обращений депутатов от "Единой России" дело госинспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, которого подозревали в превышении должностных полномочий при задержании пятерых браконьеров, взял на особый контроль Следственный комитет. Сегодня оно прекращено", - говорится в сообщении.

По словам одного из авторов обращений к главе СК Александру Бастрыкину, депутата Госдумы Александра Якубовского, партия будет добиваться внесения законодательных изменений, которые позволят избегать подобных ситуаций и защищать инспекторов в случаях, когда они добросовестно выполняют свои обязанности по охране окружающей среды.

Ранее пресс-служба Минприроды сообщала, что в октябре 2020 года в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике велась незаконная охота с помощью лучения (ослепления животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя). Красиков задержал с поличным пятерых браконьеров. В задержанном автомобиле были обнаружены туши двух незаконно добытых косуль, изъято оружие. После этого следователи возбудили дело о превышении полномочий в отношении инспектора.