Застройщикам ЖК "Кино" в Краснодаре вынесли приговор за обман 1 тыс. дольщиков

КРАСНОДАР, 30 апреля. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара приговорил на сроки от пяти до семи лет лишения свободы трех застройщиков ЖК "Кино" по делу о мошенничестве со средствами дольщиков, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в пятницу.

Трех застройщиков обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, организации преступного сообщества и участии в нем, легализации (отмывании) денежных средств, полученных в результате совершения преступления, невыплате заработной платы и уклонении от уплаты налогов.

"Потерпевшими по уголовному делу признаны более тысячи человек, ущерб, нанесенный преступной деятельностью подсудимых, оценивается более чем в 750 млн рублей. Суд признал подсудимых виновными и назначил Дьякову Г. А. семь лет лишения свободы, Гайворонскому И. А. - пять лет и шесть месяцев, Цегельнику А. В. - пять лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы.