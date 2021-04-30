Павлов сообщил, что в ходе обысков у него изъяли досье по делу Сафронова

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Следователи изъяли у адвоката Ивана Павлова документы, представляющие адвокатскую тайну, и все досье по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом он сообщил журналистам в пятницу.

"Только что прошел обыск у меня. Незаконно изъяли документы, представляющие адвокатскую тайну, практически все досье по Сафронову изъяли. Я против этого возражал", - сказал он, добавив, что возражения были изложены в протоколе защитником Павлова и представителем Адвокатской палаты Москвы.

Павлов не признает вину в разглашении данных предварительного расследования по делу своего подзащитного - советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. "Мое обвинение связано с делом Сафронова. Разумеется, вину не признаю", - сказал он.

"Признаки того, что следователь [ведущий дело Сафронова] хотел меня задержать, были. Несколько раз из его уст вылетело слово "задержания", - добавил Павлов. Он считает, что его уголовное преследование связано "с реализацией свободы слова". Уголовное дело в отношении Павлова расследует Главное следственное управление СК РФ по ст. 310 УК РФ. По ней не грозит лишение свободы, но Павлова могут лишить статуса адвоката.

О задержании адвоката в пятницу утром сообщили ТАСС в пресс-службе "Команды 29". Павлов был задержан в своем гостиничном номере в Москве, у него был проведен обыск. В данный момент его допрашивают в СК. Обыск и допрос связаны с делом его подзащитного - советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Свою вину в разглашении данных предварительного расследования данного уголовного дела Павлов не признает.

Уголовное дело в отношении Павлова расследует Главное следственное управление СК РФ по ст. 310 УК РФ. По ней не грозит лишение свободы, но Павлова могут лишить статуса адвоката.

Павлов известен защитой фигурантов дел о государственной измене. В частности, представляет интересы осужденной за шпионаж бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, а также 77-летнего ученого Виктора Кудрявцева, скончавшегося накануне после продолжительной болезни. Кроме того, Павлов представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) по иску прокуратуры о признании этой организации экстремистской.