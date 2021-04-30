В Самаре обрушилась стена аварийного дома

САМАРА, 30 апреля. /ТАСС/. В Самаре обрушилась стена дома, признанного аварийным и подлежащего сносу с 2009 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"В ночь на 30 апреля произошло обрушение стены дома № 7 по ул. Структурной в г. Самаре. В результате обрушения ограничена подача газоснабжения в соседние многоквартирные дома (более двух домов). Жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2009 году, жильцы были расселены в конце 2019 года", - говорится в сообщении прокуратуры.

На место происшествия выехал прокурор Железнодорожного района Самары Александр Диденко, сообщили в областной прокуратуре.

В надзорном ведомстве отметили, что в прошлом году прокурор Железнодорожного района Самары в судебном порядке обязал городской департамент управления имуществом снести этот аварийный дом. Из-за неисполнения решения суда судебные приставы возбудили исполнительное производство.

"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию сноса дома и ограничение доступа к нему. Вопрос восстановления газоснабжения взят прокуратурой района на контроль", - отметили в прокуратуре.