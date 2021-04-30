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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Второго лжесвидетеля по делу Ефремова осудили на 1,5 года исправительных работ

Суд также назначил Александру Кобецу наказание в виде удержания 10% от заработной платы в доход государства
Александр Кобец Алексей Потицкий/ТАСС
Описание
Александр Кобец
© Алексей Потицкий/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы назначил 1,5 года исправительных работ Александру Кобецу - одному из трех свидетелей защиты, обвиняемых в даче заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Кобеца виновным и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства", - огласила приговор судья Катерина Кириченко.

Ранее Пресненский суд приговорил еще одного фигуранта по делу Тевана Бадасяна к году исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы.

В письменных показаниях на стадии предварительного следствия житель Иванова Александр Кобец заявил об отсутствии Ефремова за рулем его машины в момент ДТП. Он утверждал, что с приятелем оказался первым на месте автоаварии. По его словам, он позднее списался с адвокатом Ефремова через Facebook и рассказал обо всех обстоятельствах дела, но долго боялся давать показания следствию и суду, опасаясь возможного давления.

"Как я могу относиться к приговору, вынесенному лжесвидетелю, когда все ходы защиты я предвидел заранее. Когда случился инсульт, я сразу сказал, что это манипуляция судом, когда Ефремов уволил своих адвокатов, я предвидел, что они еще вернутся, когда выступили свидетели, я сразу сказал, что это лжесвидетели, и в прениях просил вынести им частное определение. Мы просматривали все видеофайлы, которые были в деле, а это почти 8 часов записи, и все знали. Защита же не изучала дело, иначе они бы видели, что этих свидетелей на видеозаписях нет. Все эти манипуляции стороны защиты только усугубили положение Ефремова, так как с правосудием нельзя шутить. Если только это не было их замыслом", - прокомментировал приговор представлявший потерпевшую сторону Александр Добровинский.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова, заведомо ложные показания. При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. Специалисты провели портретные и психолого-психиатрические экспертизы, оперативники допросили более 10 свидетелей, изъяли видеозаписи и документы.

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РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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