Главу отдела управления Росреестра в Подмосковье арестовали за получение взяток

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Руководитель отдела управления Росреестра по Воскресенскому, Коломенскому и Луховицкому районам Подмосковья арестована по обвинению в получении взяток в размере 800 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, с октября 2020 по апрель 2021 года руководитель отдела управления Росреестра вступила в сговор с посредником для получения взятки от представителя нескольких коммерческих организаций за способствование постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности на 10 зданий в Воскресенске.

"Во исполнение договоренности посредник получил от представителя коммерческих организаций ранее оговоренную сумму взятки в размере более 800 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Воскресенску", - сообщила Врадий.

Чиновница и посредник арестованы. В рамках уголовного дела произведен обыск по месту жительства обвиняемой, допрошены свидетели, проведены очные ставки с участием фигурантов уголовного дела.