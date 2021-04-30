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В Ингушетии обнаружили схрон с оружием

Как сообщили в региональном управлении МВД, в нем обнаружили гранатомет РПГ-18, две гранаты Ф-1, снаряд ВОГ-25, а также снаряженный магазин

МАГАС, 30 апреля. /ТАСС/. Правоохранители в Ингушетии обнаружили схрон боеприпасов, состоящий из гранатомета, снарядов, гранат и огнестрельного оружия, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"Сотрудники МО МВД России "Сунженский" обнаружили в лесном массиве возле сельского поселения Нестеровское схрон, содержавший гранатомет РПГ-18, две гранаты Ф-1 (без запалов), снаряд ВОГ-25, снаряженный магазин к АК-74 калибра 5,45 мм и 179 патронов калибра 5,45 мм", - говорится в сообщении.

В целях безопасности гранатомет РПГ-18 и снаряд ВОГ-25 накладным зарядом уничтожены на месте сотрудниками инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии по Ингушетии. По факту устройства схрона проводится проверка.

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