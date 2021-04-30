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В квартире на юго-западе Москвы произошел пожар

В результате пожара погиб один человек

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома на юго-западе Москвы, в результате погиб один человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 18:38 поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже на улице Миклухо-Маклая, д. 29, к. 1. По прибытии пожарных подразделений происходило возгорание в квартире на кухне на площади 2 кв м", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, пожар потушен. "В очаге пожара был обнаружен человек без признаков жизни", - добавили в ГУ МЧС.

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