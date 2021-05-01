В Минздраве Хабаровского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Врачи оценивают как тяжелое состояние двоих пострадавших в пятницу в ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Всего пострадали 10 человек, трое погибли, сообщила в субботу пресс-служба краевого Минздрава.

"На рейсе Хабаровск - Ванино ехали 32 пассажира, два водителя. На текущий момент известно, что пострадали 13 человек, из них трое детей. Два ребенка - 17-18 лет, один - 5-6 лет. Из 13 пострадавших трое погибли. Пострадавших доставят в краевую клиническую больницу №2. Двое в тяжелом состоянии, шесть с сочетанными травмами", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, шесть человек осматривают в районном кафе, там работает две бригады врачей из Нанайского района, а также одна бригада из Ванино. Трех человек доставили в Ванинскую центральную районную больницу, одного пострадавшего там госпитализировали, еще двое отправлены на амбулаторное лечение. Еще одного человека доставят в Троицкую ЦРБ, остальные уехали попутным и личным транспортом.

По данным ГИБДД Хабаровского края, погибшие - 17-летняя и 21-летняя девушки и женщина 1973 года рождения.

Пассажирский автобус опрокинулся в пятницу вечером на 370-м км федеральной автодороги Лидога - Ванино в 140 км от села Лидога. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса на бок. К месту ДТП вылетел вертолет МЧС с врачами и спасателями.