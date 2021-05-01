В Сахалинской области ищут трех рыбаков, пропавших 27 апреля

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Спасатели в Сахалинской области в субботу выдвинулись на поиски троих рыбаков, которые пропали 27 апреля, когда вышли в море, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В 10:00 (02:00 мск - прим. ТАСС) 1 мая из Южно-Сахалинска в Смирныховский район выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. А. Полякова. Как стало известно, 27 апреля трое мужчин на лодке вышли в море в районе с. Пильво Смирныховского района в северном направлении и до настоящего времени их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

В поисках участвуют пять человек.