Режим ЧС введут в Хабаровском крае для выплат пострадавшим в ДТП с автобусом

ХАБАРОВСК, 1 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края введут межмуниципальный режим ЧС для выплат пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

"Собрали комиссию по ЧС в связи с ужасной аварией на трассе Лидога - Ванино. Будем вводить режим ЧС межмуниципального характера, что даст законные основания оказать материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП", - написал Дегтярев.

Как сообщается на сайте регионального правительства, семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. "Также, как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, пострадавшим пассажирам автобуса и родным погибших будут произведены страховые выплаты", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти предусмотрели компенсации по 200 тыс. рублей пострадавшим с легкими травмами и по 400 тыс. рублей - пострадавшим с травмами средней и тяжелой степени.

Пассажирский автобус опрокинулся в пятницу вечером на федеральной автодороге Лидога - Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. В результате ДТП погибли три человека - две девушки и женщина, 10 пострадали. Троих с тяжелыми травмами вертолетом доставили в Хабаровскую больницу, одна пострадавшая находится в реанимации в медучреждении в Ванино, шесть человек отпущены на амбулаторное лечение.