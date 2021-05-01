В Пермском крае восемь человек погибли при пожаре в жилом доме

ТАСС, 1 мая. Пожар произошел в жилом доме в Кудымкарском городском округе в Пермском крае. Как сообщили ТАСС в единой диспетчерской службе города, восемь человек.

"Восемь погибших, двое из них несовершеннолетние", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, возгорание произошло в жилом доме, информация о ЧП поступила в 03:33 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дома и хозпостроек. Площадь пожара составляла 120 кв. м. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций. В тушении задействованы 34 человека и 12 единиц техники.

В новость внесены изменения (06:55 мск) - уточняется число погибших.