Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выросло до 15

ТАСС, 1 мая. Число людей, серьезно пострадавших после ДТП с автобусом на трассе Лидога - Ванино в Хабаровском крае, выросло с 10 до 15, сообщила в субботу пресс-служба краевого правительства.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три пассажира, среди них 16-летняя девочка. Всего в автобусе находились 32 пассажира, 15 из которых причинен вред различной степени тяжести. Трое пострадавших госпитализированы", - говорится в сообщении.

Прокуратура Хабаровского края после происшествия начала проверку организации пассажирских перевозок и своевременности медицинской помощи пострадавшим.

Пассажирский автобус опрокинулся в пятницу вечером на федеральной автодороге Лидога - Ванино. Всего в салоне находились 32 пассажира и два водителя. Троих с тяжелыми травмами вертолетом доставили в хабаровскую больницу, одна пострадавшая находится в реанимации в медучреждении в Ванино. Власти региона ввели режим ЧС, по которому семьи погибших получат компенсацию в 1 млн рублей, а пострадавшие - от 200 до 400 тыс. рублей.