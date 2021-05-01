В Хабаровском крае задержали водителя автобуса после ДТП с тремя погибшими

ТАСС, 1 мая. Следователи в Хабаровском крае в субботу задержали водителя автобуса, перевернувшегося на трассе Лидога - Ванино. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Задержан водитель автобуса. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В транспортной компании, оказавшей пассажирские услуги, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, проводится обыск, изымается необходимая документация, допрашиваются руководство и сотрудники предприятия", - говорится в сообщении.

После аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

В пятницу вечером во время движения по маршруту Хабаровск - Советская Гавань пассажирский автобус, в котором находились 32 пассажира, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в кювет. ЧП произошло в 140 км от Лидоги Нанайского района, погибли две девушки и женщина, еще 15 человек пострадали. В тяжелом состоянии остаются два пассажира, всего госпитализированы девять пострадавших, остальных врачи отправили на амбулаторное лечение. Как уточнили в Госавтоинспекции по Хабаровскому краю, оба водителя, которые находились в автобусе, были трезвы.