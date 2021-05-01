В Нижегородской области возбудили дело после смерти девочки в детском саду

ТАСС, 1 мая. Следователи возбудили уголовное дело после смерти девочки в одном из детских садов поселка Вача Нижегородской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщил представитель ведомства.

Как сообщила газета "Комсомольская правда", 21 апреля днем ребенку стало плохо в детском саду. Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Реаниматологи более получаса боролись за жизнь ребенка, но не смогли ее спасти. По данным источника газеты в правоохранительных органах, "причиной смерти стало желудочно-кишечное кровотечение неясной этиологии, которое привело к постгеморрагическому шоку, так как кровотечение было массивное".