{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нижегородской области возбудили дело после смерти девочки в детском саду

По данным газеты "Комсомольская права", причиной смерти стало желудочно-кишечное кровотечение неясной этиологии

ТАСС, 1 мая. Следователи возбудили уголовное дело после смерти девочки в одном из детских садов поселка Вача Нижегородской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщил представитель ведомства.

Как сообщила газета "Комсомольская правда", 21 апреля днем ребенку стало плохо в детском саду. Девочку в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. Реаниматологи более получаса боролись за жизнь ребенка, но не смогли ее спасти. По данным источника газеты в правоохранительных органах, "причиной смерти стало желудочно-кишечное кровотечение неясной этиологии, которое привело к постгеморрагическому шоку, так как кровотечение было массивное".

Теги
РоссияНижегородская область
В Северной Осетии возбудили дело после перестрелки с правоохранителями
Нападавший на сотрудников правоохранительных органов умер от огнестрельных ранений
Читать полностью