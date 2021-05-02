Во Франции на первомайских манифестациях задержали 56 человек

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Полиция и жандармерия Франции задержала 56 человек в ходе наведения порядка на первомайских манифестациях, прошедших в крупнейших городах страны. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел. Из общего числа задержанных 46 приходится на Париж.

Согласно данным профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), в парижской колонне манифестантов в результате возникших беспорядков пострадали 21 человек. Как сообщило МВД, в столице получили травмы трое полицейских, в целом же по стране пострадали шестеро стражей порядка. По сведениям министерства, всего во Франции в первомайских манифестациях приняли участие 106,7 тыс. человек, из них 17 тыс. в Париже. По данным ВКТ, в стране в митингах участвовали 170 тыс, из них в Париже - 25 тыс.

ВКТ сообщило, что все пострадавшие в ходе манифестаций относятся к ее организации, в основном это сотрудники ее службы обеспечения порядка. Во время движения колонны по Парижу, в районе площади Нации большая группировка хулиганов напала на колонну, атаковав в первую очередь службу охраны ВКТ. Завязалась драка, профсоюзников забрасывали камнями и бутылками. Как сообщил в воскресенье радиостанции France info официальный представитель объединения, полиция не посчитала нужным вмешаться и навести порядок.