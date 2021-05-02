В Волгограде из больницы сбежал осужденный, отбывавший наказание в колонии-поселении

ВОЛГОГРАД, 2 мая. /ТАСС/. Осужденный, который отбывал наказание в колонии-поселении на территории Волгоградской области, но в последнее время проходивший лечение в больнице, самовольно покинул медучреждение. Ведется его розыск, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по региону.

"Осуществляющий надзор сотрудник колонии-поселения №3 выявил отсутствие осужденного 1996 года рождения, находящегося на стационарном лечении в больнице №1 города Волгоград. В настоящее время сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и полиции организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание осужденного", - сказали в пресс-службе, пояснив, что в соответствии с законодательством в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения.

В связи с инцидентом назначена служебная проверка, добавили в пресс-службе ведомства.