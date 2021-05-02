Два человека погибли и еще три пострадали в ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Авария произошла в Талицком районе Свердловской области, два человека погибли, еще три пострадали. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"В 02:40 (00:40 мск) произошло дорожно-транспортное происшествие в Талицком районе на 2-м км дороги Бутка - Трехозерная. 20-летний и 22-летний пассажиры легкового автомобиля Toyota погибли на месте аварии. 34-летний водитель легкового автомобиля, 28-летний мужчина и 31-летняя женщина в результате происшествия получили телесные повреждения, госпитализированы в Талицкую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. По данным пресс-службы, водитель и женщина-пассажир были без сознания, в полицию позвонил и рассказал о случившемся 28-летний участник аварии.

"Все участники ДТП были пристегнуты ремнем безопасности. Установлено, что водитель легкового автомобиля Toyota имеет стаж вождения 12 лет, к административной ответственности не привлекался. Сотрудниками полиции также установлено, что на заднем сиденье лежали полуторалитровые бутылки с алкоголем. 28-летний пассажир пояснил, что водитель автомобиля Toyota забрал всех из села Басмановское и повез в село Бутка, двигаясь по своей полосе движения, водитель отвлекся от управления транспортным средством, после чего съехал с проезжей части дороги, где произошло опрокидывание автомобиля", - добавили в ведомстве.