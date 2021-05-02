Экс-главу сочинского департамента архитектуры арестовали по обвинению во взятке

ТАСС, 2 мая. Бывший директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летнего знакомого судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В зависимости от роли каждого мужчинам предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст .291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, осенью 2020 года гендиректор строительной организации сообщил 50-летнему мужчине о намерении построить апартаментный комплекс на находящемся у него в пользовании земельном участке в Адлерском районе Сочи. Тот предложил гендиректору организации за взятку в размере 75 млн рублей, которая предназначалась директору департамента архитектуры и градостроительства, ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства. В случае отказа ему обещали создать условия, при которых строительство комплекса станет невозможным. Глава стройфирмы согласился, но, понимая незаконность этих действий, обратился к правоохранителям, которые задержали чиновника и посредника после передачи части требуемой суммы.

В пресс-службе сочинской мэрии сообщали, что после задержания директор городского департамента архитектуры и градостроительства Сергей Добромыслов уволен с занимаемой им должности.