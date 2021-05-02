Следствие просит об аресте водителя микроавтобуса после ДТП с гибелью детей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 мая. /ТАСС/. Следствие ходатайствует об аресте водителя микроавтобуса, который перевозил детскую баскетбольную команду и попал в ДТП на Ставрополье. Суд продлил ему срок задержания на 72 часа для подготовки стороной защиты дополнительных материалов, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Суд полагает, что ходатайство стороны защиты является обоснованным <...> Продлить срок задержания до 72 часов - до 5 мая 2021 года до 17 часов 40 минут", - сказал судья.

Представитель следствия на заседании сообщил, что водитель подозревается в совершении преступления по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Также представитель следствия отметил, что мужчине грозит наказание сроком свыше трех лет, это является основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Защита ходатайствовала о продлении срока задержания, так как мужчина находится на стационарном лечении, и защите необходимо дополнительное время для сбора документов о его состоянии здоровья, характеристик личности и так далее.

Согласно озвученной судом информации, ранее водитель при даче показаний был согласен с задержанием, поскольку перевозку детей не согласовывал, однако виновным себя не считает, потому что правила дорожного движения нарушил водитель легкового автомобиля. По информации суда, водитель не смог сказать точно, были ли пристегнуты дети ремнями безопасности во время ДТП.

ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Грачевском округе Ставрополья во второй половине дня 30 апреля. В результате столкновения погибли пятеро детей. Причиной трагедии мог стать неудачный обгон легковушкой грузовика, который во время торможения опрокинулся на микроавтобус. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").