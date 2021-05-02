В Волгограде с производственного объекта сбежал осужденный

ВОЛГОГРАД, 2 мая. /ТАСС/. Осужденный, отбывавший наказание в колонии-поселении на территории Волгоградской области и работавший на выездном объекте, самовольно покинул производственный объект. Это второй случай побега осужденных за последние дни, ведутся розыски беглецов, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по региону.

"Это второй случай побега. Второй мужчина, отбывавший наказание в колонии-поселении, самовольно покинул выездной производственный объект. Ведутся поиски беглецов", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 25-летний осужденный, отбывавший наказание в колонии-поселении на территории Волгоградской области и последнее время проходящий лечение в волгоградской больнице, самовольно покинул медучреждение.

В соответствии с законодательством в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. После произошедшего назначили служебную проверку, добавили в пресс-службе ведомства.