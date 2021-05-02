{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье поезд сбил оставленный на ж/д путях автомобиль

Водителя машины разыскивают

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Поезд столкнулся с оставленным на железнодорожных путях автомобилем УАЗ "Патриот" в Сергиево-Посадском городском округе, пострадавших нет. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 20:45 на улице Гайдара поезд столкнулся в автомобилем УАЗ "Патриот", который водитель бросил на железнодорожных путях и скрылся. Пострадавших в результате столкновения нет", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что железнодорожное сообщение не прекращалось. Автомобиль получил незначительные повреждения. "В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Личность оставившего машину водителя устанавливается", - добавили в полиции.

Теги
Россия
В КБР возбудили дело после гибели девушки при прыжке с канатом со склона горы
Инцидент случился в Чегемском ущелье
Читать полностью