В Подмосковье поезд сбил оставленный на ж/д путях автомобиль

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Поезд столкнулся с оставленным на железнодорожных путях автомобилем УАЗ "Патриот" в Сергиево-Посадском городском округе, пострадавших нет. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 20:45 на улице Гайдара поезд столкнулся в автомобилем УАЗ "Патриот", который водитель бросил на железнодорожных путях и скрылся. Пострадавших в результате столкновения нет", - сказал собеседник агентства.

В главке добавили, что железнодорожное сообщение не прекращалось. Автомобиль получил незначительные повреждения. "В данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются. Личность оставившего машину водителя устанавливается", - добавили в полиции.