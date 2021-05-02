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Чиновника из Минимущества Дагестана арестовали по обвинению во взятке

По данным следствия, Ислам Агамагомедов потребовал от представителя фермерского хозяйства 350 тыс. рублей за не проведение проверки надлежащего использования земельного участка

МАХАЧКАЛА, 2 мая. /ТАСС/. Советский суд Махачкалы отправил под арест обвиняемого в получении взятки заместителя начальника управления регионального Минимущества. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи Советского районного суда г. Махачкалы от 2 мая удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника Управления земельных отношений - начальнику отдела распоряжения земельными участками Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Агамагомедова Ислама Халиловича сроком на два месяца, то есть по 29 июня включительно", - сообщили в суде.

По версии следствия, не позднее 26 апреля Агамагомедов, действуя умышленно и из корыстных побуждений, потребовал от представителя фермерского хозяйства передать ему в качестве взятки 350 тыс. рублей за не проведение проверки надлежащего использования арендуемого у регионального Минимущества земельного участка. 30 апреля по этому факту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

Постановление об аресте может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде Республики Дагестан в течение трех суток.

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