Чиновника из Минимущества Дагестана арестовали по обвинению во взятке

МАХАЧКАЛА, 2 мая. /ТАСС/. Советский суд Махачкалы отправил под арест обвиняемого в получении взятки заместителя начальника управления регионального Минимущества. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи Советского районного суда г. Махачкалы от 2 мая удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника Управления земельных отношений - начальнику отдела распоряжения земельными участками Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Агамагомедова Ислама Халиловича сроком на два месяца, то есть по 29 июня включительно", - сообщили в суде.

По версии следствия, не позднее 26 апреля Агамагомедов, действуя умышленно и из корыстных побуждений, потребовал от представителя фермерского хозяйства передать ему в качестве взятки 350 тыс. рублей за не проведение проверки надлежащего использования арендуемого у регионального Минимущества земельного участка. 30 апреля по этому факту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

Постановление об аресте может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховном суде Республики Дагестан в течение трех суток.