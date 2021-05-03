В России действует 16 лесных пожаров на площади свыше 4,2 тыс. га

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Специалисты тушат в регионах РФ 16 лесных пожаров на площади свыше 4,2 тыс. га, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 94 лесных пожара на площади 2 244 га. На 00:00 мск 3 мая <...> действовало 16 лесных пожаров на площади 4 276 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Тюменской области, где действуют девять пожаров на 4 143 га. В Омской области тушат три пожара на площади 80 га, в Новосибирской области - два пожара на площади 20 га, в Пермском крае - один пожар на площади 12 га. В Амурской области зафиксирован один пожар на землях иных категорий на площади 20 га.

В тушении задействованы 1 212 человек, 397 единиц техники, 15 воздушных судов задействованы на мониторинге и два - на тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах РФ. Режим ЧС введен в одном муниципальном образовании Тюменской области, особый противопожарный режим действует в 49 субъектах РФ.