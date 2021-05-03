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СМИ: в результате ДТП в Кот-д'Ивуаре погибли 17 человек

Причина аварии выясняется, сообщило агентство Xinhua

ТАСС, 3 мая. Семнадцать человек погибли и 14 получили ранения после столкновения грузовика и микроавтобуса в центре Кот-д'Ивуара в воскресенье днем. Об этом сообщило в понедельник агентство Xinhua со ссылкой на источник в службе безопасности.

Спасатели извлекли тела из-под обломков и эвакуировали раненых в медицинские центры, сообщило управление военной пожарной охраны Кот-д'Ивуара. Причина аварии выясняется.

Как сообщает агентство, согласно данным Национального управления безопасности дорожного движения, ежегодно в Кот-д'Ивуаре регистрируется в среднем 6 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в результате которых гибнут 600 человек и более 13 тыс. получают травмы.

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