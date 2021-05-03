Автомобиль столкнулся с лошадью в Башкирии

ТАСС, 3 мая. Легковой автомобиль сбил лошадь на автодороге в Башкирии. В результате ДТП погиб пассажир машины - двухлетний ребенок, сообщает в понедельник пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП произошло на 96-м километре автодороги Чишмы - Киргиз-Мияки в Альшеевском районе. По данным управления, 31-летний житель Московской области за рулем Kia Optima сбил лошадь. "В результате аварии транспортное средство получило значительные повреждения: разбита передняя часть и деформирована крыша. В салоне находились двухлетний сын и пятилетняя дочь [водителя], мальчик получил не совместимые с жизнью травмы", - отмечается в сообщении.

Водителю также потребовалась медпомощь. По его словам, лошадь внезапно выбежала на проезжую часть. Животное погибло.