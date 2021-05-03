Обвиняемый в разглашении тайны следствия адвокат Павлов обжаловал меру пресечения

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Адвокат Иван Павлов, которого обвиняют в разглашении тайны следствия, подал жалобу на запрет ему определенных действий. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Мелешко, который представляет интересы Павлова.

"Несколько защитников Павлова подали жалобу на запрет действий, который был назначен Павлову Басманным судом", - сказал он.

Адвокат Мелешко в беседе с ТАСС раскритиковал позицию стороны обвинения. "Наша принципиальная позиция в том, что сторона защиты по делу Сафронова сообщала журналистам отнюдь не информационные сводки, а указывала на факты нарушения законности, допущенные в отношении журналиста. В силу статьи 161 УПК РФ сведения о нарушении закона ни при каких обстоятельствах не могут быть тайной следствия", - подчеркнул адвокат.

Павлов был задержан 30 апреля после обысков в гостиничном номере в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Оно связано с делом его подзащитного - бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Адвокату вменяется передача в газету "Ведомости" постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. Вину он не признает.

В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, а также установить следующие запреты: общаться со свидетелями по уголовному делу, за исключением близких родственников, круг которых определен законом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧП, а также для общения со следователем и контролирующим органом.