Попавшая под лавину в Бурятии группа туристов не согласовала свое восхождение

ТАСС, 4 мая. Группа туристов из Красноярского края, которая попала под лавину в Тункинском районе Бурятии, не зарегистрировалась в МЧС и не согласовала свое восхождение на гору, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Бурятия.

"По предварительным данным, пятеро туристов из города Дивногорска Красноярского края совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор. Они не зарегистрировали свою группу в подразделении МЧС и не согласовали свое восхождение. Прибыв в Бурятию, обойдя установленную точку сбора у подножия, они стали подниматься наверх по опасному маршруту. 3 мая с гор сошла лавина и погребла их группу. Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника", - говорится в сообщении.

Местонахождение еще двоих участников группы остается неизвестным. По данному факту проводится доследственная проверка. В горы вылетел вертолет спасателей, на котором эвакуировали выживших членов группы в Иркутск. Планируется продолжение поисково-спасательной операции на месте происшествия.

"После транспортировки тела погибшего туриста в населенный пункт будет назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти", - уточняется в сообщении.